Atp Esercizio ha ottenuto il via libera dalla Città metropolitana per far transitare i bus della linea 82 anche in autostrada. La linea era stata momentaneamente sospesa dopo il crollo parziale della provinciale 227, a causa della violenta mareggiata.

Anche lungo la statale Aurelia, tra Rapallo e Zoagli e tra Chiavari e Lavagna, le condizioni sono complicate per la viabilità ordinaria. «Con questa richiesta poniamo le condizioni per

poter affrontare eventuali problemi e garantire così il servizio ai nostri passeggeri, a prescindere dalla disponibilità o meno del tracciato della via Aurelia», commenta Enzo Sivori, presidente di Atp Esercizio.