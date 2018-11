Ansaldo Sts rende noto che oggi il consiglio di amministrazione ha nominato Filippo Corsi (general counsel e chief compliance officer di Ansaldo Sts) quale nuovo amministratore non esecutivo della società, nonché Barbara Biassoni e Riccardo Tiscini quali nuovi amministratori non esecutivi e indipendenti, in sostituzione di Rosa Cipriotti, Michele Alberto Fabiano Crisostomo e Fabio Labruna, consiglieri dimissionari dal 2 novembre 2018.

I nuovi amministratori resteranno in carica sino alla prossima assemblea degli azionisti.