Carestream Italia attiva lo smart working per il benessere dei propri dipendenti e per fornire il proprio sostegno alla città di Genova dopo il crollo di Ponte Morandi.

La società, che a Genova ha sede nel Porto Antico, ha appena introdotto lo smart working per favorire una migliore conciliazione dell’equilibrio vita-lavoro dei propri dipendenti e per diminuire l’impatto sull’ambiente e sulla viabilità cittadina, in condizioni difficili dopo il disastro del 14 agosto, grazie a una riduzione degli spostamenti necessari a raggiungere la sede aziendale.

Lo smart working, o lavoro agile, è una forma di organizzazione del lavoro che prevede lo svolgimento dell’attività lavorativa in sedi diverse da quella aziendale, con l’intenzione di migliorare la produttività e l’efficienza.

L’iniziativa coinvolge i dipendenti di Carestream Italia, di cui oltre 120 della sola sede di Genova, partirà dal mese di novembre e avrà validità di un anno. Durante questo periodo Carestream svolgerà indagini interne attraverso survey e focus group, coinvolgendo dipendenti e responsabili, con l’obiettivo di valutare differenti aspetti, come l’impatto sulla motivazione e sulla produttività, i benefici per la persona e la sostenibilità ambientale. In considerazione dell’andamento e dei risultati del lavoro agile, Carestream valuterà l’applicazione successiva del provvedimento.

«Con questa decisione – afferma Michele Ferrarese, amministratore delegato di Carestream Italia – Carestream dimostra di condividere appieno lo spirito dell’industria 4.0. Essere una smart company a tutti gli effetti significa essere in grado da una parte di sfruttare le potenzialità della digitalizzazione, dall’altra di migliorare la qualità della vita della persona. Con lo smart working diamo il via a un nuovo modo di essere della nostra azienda, da sempre attenta all’aspetto umano del dipendente e ai suoi bisogni e al contesto cittadino in cui opera».

Carestream è un fornitore globale di sistemi per imaging diagnostico e soluzioni IT per applicazioni medicali e sistemi di imaging a raggi X per il settore delle prove non distruttive.