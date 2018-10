Da lunedì 22 ottobre, la linea Volabus, in entrambe le direzioni, transiterà per la nuova viabilità di via della Superba e non più per via Pacinotti e via Cornigliano. Le fermate servite da Volabus saranno:

direzione Aeroporto: Brignole FS, De Ferrari, Principe FS e Aeroporto Arrivi;

direzione Brignole: Aeroporto Arrivi, via Milano/terminal traghetti, Principe FS, De Ferrari, Brignole FS.

Lungo il nuovo tragitto in via della Superba non sono previste fermate. L’orario di servizio di Volabus resta invariato.

«Il nuovo percorso velocizza i tempi di percorrenza del Volabus, garantendo ai clienti dell’aeroporto un più rapido spostamento tra Brignole, Principe e il Cristoforo Colombo – dichiara Stefano Pesci, direttore generale di Amt – questa soluzione, concordata con il Comune di Genova, è stata possibile grazie alla nuova viabilità messa a disposizione della città».