Unica Sim: cresce la consulenza in ambito pensionistico

La scelta del percorso di vita pensionistico, attraverso l’adozione dello strumento più adatto alle proprie esigenze, trova sempre maggior spazio all’interno della più ampia attività di consulenza finanziaria di Unica Sim.

Nell’ultimo anno la società di intermediazione mobiliare genovese, con sede in via Bartolomeo Bosco, si è focalizzata su un tema su cui c’è ancora poca informazione, sia nel mondo dell’impresa, sia tra gli investitori privati: «A mio avviso c’è una forte carenza informativa su questo tema − sostiene Luca Avidano, amministratore delegato della società − Imprenditori e investitori privati non hanno ancora appreso appieno le potenzialità di questi strumenti. Poter accedere a forme pensionistiche private darebbe molte opportunità al singolo per coprire componenti che, da qui a vent’anni, diventeranno sempre più essenziali. per questo affianchiamo anche gli imprenditori nel compiere alcune scelte all’interno delle loro aziende».

Nell’ultimo anno il percorso di Unica Sim è stato caratterizzato da un trend positivo: «Una crescita media del 10% sulle masse di raccolta − commenta Avidano − Certo, siamo un’azienda di nicchia, non abbiamo i numeri dei grandi player, ma siamo comunque ben posizionati nel panorama delle Sim italiane».