La Liguria ha vinto il premio come “Regione più tecnologica” al Ttg Italia di Rimini, la principale manifestazione dedicata al turismo b2b (business to business) in Italia.

Il premio Italia destinazione digitale è giunto alla terza edizione ed è organizzato da Travel Appeal, startup specializzata in data science e intelligenza artificiale al servizio dell’industria dei viaggi.

Italia Destinazione Digitale è un progetto di ricerca nato, come spiega in una nota Travel Appeal “per offrire una lettura inedita e aderente alla realtà del turismo online in Italia. Quest’anno è il risultato di uno studio condotto su un numero ancora maggiore di dati e quindi ancora più approfondito: oltre 13 milioni le recensioni analizzate, di cui il 70% appartenenti alla ricettività tradizionale (Hotel, B&B, resort, agriturismi, campeggi, villaggi, eccetera) e il restante 30% agli appartamenti, evidenziando per ogni regione: la reputazione generale, i punti di forza, le criticità”.

Del resto avere una buona reputazione online è ormai fondamentale in un’epoca in cui le recensioni pubblicate dagli ospiti per raccontare l’esperienza di soggiorno in Italia sono cresciute (in media) del 15% trainate dal settore appartamenti e affitti a breve termine (+20% di recensioni nell’ultimo anno).

Per questa edizione del premio sono state analizzate oltre 13 milioni di recensioni.

La Basilicata ha vinto l’Oscar come regione con la migliore reputazione digitale. La regione più recensita è l’Emilia Romagna, la miglior regione per accessibilità il Trentino Alto Adige, quella più amata dai turisti stranieri è la Sicilia. L’Abruzzo vince il riconoscimento per regione più accogliente, l’Umbria quello di regione percepita come “più autentica“.

Per quanto riguarda la Liguria, leggendo il rapporto di Travel Appeal, è abbastanza scarsa l’incidenza sulla reputazione, rispetto ad altre regioni, dell’autenticità e della tipicità della destinazione: 2,8 contro il 4,6 della Lombardia, che ha visto l’incremento maggiore.

Nessuna località ligure tra le prime cinque località marine più recensite.