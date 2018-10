Laura Tosetti è stata confermata segretaria generale della Nidil Cgil Genova.

Tosetti, laurea in Lettere indirizzo geografico e laurea specialistica in Informazione ed editoria all’Università di Genova, è dipendente delle Ferrovie della Stato dal 1987. Nel 1992 viene distaccata in Filt Cgil per lavorare nell’Ufficio vertenze della categoria dei trasporti. Nel 2006 è eletta nella segreteria della Filt-Cgil di Genova per seguire il settore della logistica, incarico che ha ricoperto per due mandati. Nel suo percorso sindacale si è occupata del rinnovo del Contratto Nazionale del Rina e della contrattazione aziendale del Gruppo Costa Crociere nonché del rinnovo dei contratti delle agenzie marittime, degli amministrativi marittimi e degli spedizionieri. Con l’avvio della crisi economica che ha investito anche questi settori ha gestito accordi di cassa integrazione per grandi gruppi come Maersk e Damco. Componente del direttivo nazionale della Filt-Cgil dal 2009, è componente del direttivo della Camera del Lavoro di Genova di cui è stata anche presidente. Nel giugno del 2014 viene eletta prima segretaria generale della Flai Cgil di Genova e poi, sempre nello stesso mese, segretaria generale Nidil Cgil. Nello stesso anno entra a far parte dei direttivi nazionali di Flai e Nidil.

A distanza di 4 anni dalla precedente elezione, nel corrente mese di ottobre, le due categorie sindacali Nidil e Flai le rinnovano fiducia rieleggendola nei due incarichi di segretaria generale. Iscritta all’Ordine dei Giornalisti nell’elenco pubblicisti, nel 2013 per Ediesse ha pubblicato il volume “Susanna Camusso. Carriera e linguaggio di una donna nel sindacato”.