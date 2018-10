È stato proclamato per martedì 9 ottobre lo sciopero dei lavoratori impiegati nel Terzo Valico. Fillea, Filca, Feneal hanno organizzato dei pullman in partenza da Genova verso Roma per chiedere al ministro Danilo Toninelli di sbloccare immediatamente i fondi del quinto lotto.

Fillea Cgil, Filca Cis, Feneal Uil, come si legge nella nota congiunta, “sono fortemente preoccupate per l’occupazione dei dipendenti che rischiano il licenziamento e per la realizzazione della grande opera che mai come in questo momento deve procedere speditamente”.

Il sindacato unitariamente auspica che “Comune di Genova e Regione Liguria uniscano la loro voce a quella dei lavoratori e del territorio confermando la necessità della prosecuzione dei lavori del Valico”.