Si è chiusa ieri, nella sede del Talent Garden Genova, la seconda edizione del Corso di perfezionamento Start Up innovative: tecniche e strumenti operativi per creare nuove imprese, promosso dal Dipartimento di Economia di Università di Genova.

I partner del corso Arbo, Camera di Commercio di Genova, Comune di Genova Assessorato allo Sviluppo Economico, Confindustria Genova, Coop Liguria, Deloitte & Touche, Energetica, F.I.L.S.E., Fondazione AMGA, Legacoop – Lega Ligure delle Cooperative e Mutue, Lpl Italia, Madi Ventura, Medmar Tramp, Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova, Sardagru, Social Hub Genova, SIAT Società Italiana Assicurazioni e Riassicurazioni, Studio Legale Jacobacci & Associati, T&G Technology & Groupware, Talent Garden Genova, TalenTour, Vittorio Cauvin.

Il corso ha cercato di fornire ai partecipanti le conoscenze e gli strumenti indispensabili per trasformare un’idea di business in un progetto imprenditoriale capace di affrontare con successo la competizione sul mercato.

Le 14 le idee presentate e che sono state sviluppate dal percorso formativo hanno tematiche molto attuali: da una piattaforma online per servizi turistici combinati a un kit per monitorare le persone anziane in casa, passando per sciami di microdroni dotati di led luminosi fino a agricoltura fuori suolo e energie rinnovabili.

«La seconda edizione del Corso – commenta Nicoletta Buratti, direttore del corso – è giunta alla fase conclusiva, nella quale i partecipanti, dopo un percorso d’aula e di affiancamento da parte dei tutor, hanno presentato la loro idea attraverso un pitch. Alcuni di loro sono già operativi, altri sono alla ricerca di un business model sostenibile o affinando l’idea ma in tutti c’è la passione che sempre accompagna il processo creativo. Questo evento finale si colloca in un luogo (Talent Garden Genova al Great Campus) che rappresenta per Genova una sfida importante sul fronte dell’innovazione e ora vuole essere quindi un auspicio per lo sviluppo futuro di questa parte della città, perché l’impegno che anima questi neo e aspiranti imprenditori possa rappresentare una testimonianza della tenacia e della costanza necessarie per affrontare ogni sfida destinata a generare valore in futuro».

«Come Talent Garden Genova siamo convinti che la formazione continua sia essenziale per mantenere competitività all’interno del panorama della digital trasformation – dichiara Elisabetta Migone, co-founder e ceo di Talent Garden Genova – L’evoluzione nelle competenze richieste per muoversi con successo nel mondo imprenditoriale è sempre più orientata verso il digitale e l’unione della spinta innovativa della community di Talent Garden e iniziative come il corso, con cui collaboriamo per il secondo anno consecutivo, rappresentano un grande valore per il tessuto economico genovese».

Le 5 migliori start up hanno ricevuto i premi messi in palio dai partner: sei ore di consulenza in tema di proprietà intellettuale al progetto che presenta le maggiori opportunità/necessità di tutela, offerto da Arbo Srl e aggiudicato a Teseo di Antonella Giuni. Attività formativa a favore di due allievi su tematiche amministrative, finanziarie e contabili per complessive 40 ore di formazione, offerto da Deloitte & Touche Spa e aggiudicato a LuminousBees di Lorenzo Marcenaro. Possibilità di essere incubato per un periodo di sei mesi presso il centro sperimentale di co-working Incubatore di Genova Campi per garantire un accompagnamento specializzato allo sviluppo dell’iniziativa imprenditoriale, offerto da Filse Spa e aggiudicato a ProFacere di Ivan Rosciano. Un membership TAG Friends che permette l’accesso gratuito alla community e agli spazi di coworking Talent Garden per un totale 10 giornate in un anno, e 5h di mentorship con i professionisti di Talent Garden Genova, offerto da Talent Garden Genova Srl e aggiudicato a Tip Tap di Matteo Tranchida. Pint Of Talent: la possibilità di accedere al Premio Best Practice organizzato da Confindustria Salerno, offerto da TalenTour e aggiudicato a P_Products di Riccardo Pavan.