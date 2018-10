Aumentare il tasso di pratica sportiva di un numero sempre maggiore di discipline.

Questo l’obiettivo di una nuova startup che è stata incubata da Wylab, l’incubatore di imprese che hanno a che fare con lo sport.

SportClubby è una piattaforma social per lo sport che collega sportivi di ogni livello e di ogni età, federazioni e organizzazioni sportive, strutture sportive, i tanti che lavorano nello sport da professionisti.

È nata due anni fa da un’idea di Biagio Bartoli che ha subito voluto fare squadra con l’amico e collega Stefano De Amici. L’amicizia e la sintonia sul lavoro portano sempre risultati speciali: in meno di sei mesi, da quando si è presentata sul mercato, la piattaforma ha prodotto 40 mila utenti attivi, centinaia di club affiliati, e ha sviluppato programmi di partnership con alcune tra le più importanti federazioni sportive.

Accolta da Wylab, lo sport tech incubator di Chiavari ad agosto, SportClubby ha chiuso un

round da 600 mila euro di finanziamento, guidato da Oltre Venture (è l’unica società italiana di Venture Capital che, dal 2006, investe in imprese a forte impatto sulla società) e da due dei founder di una delle più importanti sport tech del mondo, la torinese Deltatre, rappresentata in questa squadra da Giampiero Rinaudo e Pietro Marini. Oltre Venture e questi partner supporteranno anche strategicamente il percorso di crescita della startup.

In un arco di tempo brevissimo, SportClubby è diventata un’azienda vera e propria

che a breve raddoppierà organico e infrastruttura per agganciare e, soprattutto, continuare a sostenere e supportare nella loro pratica quotidiana milioni di sportivi.

Come funziona SportClubby? SportClubby è in grado di gestire qualsiasi attività sportiva, da questo il suo motto “tutto lo sport in una sola app”. Chi fa spinning può fare piscina, giocare padel o fare diving. Un’app differente per ogni singola attività non permetterebbe la condivisione della conoscenza delle numerose attività sportive in continua evoluzione. Con SportClubby i centri sportivi si iscrivono sulla piattaforma e gestiscono la loro struttura in modo innovativo e social, liberandosi della burocrazia e migliorando l’accessibilità alle attività sportive. Gli utenti partecipano direttamente dall’app seguendo le regole di ogni singolo centro club e ogni singola attività, riempendo campi e lezioni con semplicità, invitando amici e condividendo eventi ed esperienze.