Al via domani i lavori di restyling di scalinata Borghese a Genova. Il gioiello liberty di inizio Novecento, in abbandono da 14 anni, che da piazza Tommaseo si arrampica sulla collina di Albaro. Lo annuncia l’assessore ai lavori pubblici e alle manutenzioni del Comune di Genova Paolo Fanghella.

«Il nostro obiettivo – dice Fanghella – è fare rivivere quest’angolo di città, da troppo tempo dimenticato. Ci riusciremo grazie a un intervento di restauro, in project financing, su tutta la struttura edifici, giardini e vialetti compresi. Ospiterà diversi servizi come bar, ristorante e sala convegni all’interno, mentre il terrazzo verrà dato in gestione periodicamente al municipio per l’organizzazione di eventi pubblici. È un luogo affascinante di grande pregio per troppo tempo lasciato a se stesso che restituiremo alla città».

Il piano per far rivivere scalinata Borghese si basa sul project financing proposto dal Gruppo Viziano. Un investimento da 2 milioni di euro (1,5 milioni di euro per opere edili) per ristrutturare tutti i quattro livelli dell’opera, in un tempo che si aggira in 730 giorni, con l’impegno di finire i lavori nel corso del 2020. La convenzione tra Comune di Genova e il Gruppo Viziano ha la durata di 40 anni.

Gli interventi riguardano l’opera nel suo complesso, dai giardini ai vialetti, dagli edifici all’ex padiglione costruito nel 1910 e vincolato dalla Soprintendenza, dall’illuminazione pubblica all’uso della terrazza come giardino d’inverno. I locali restaurati ospiteranno un bar, un ristorante e una sala per incontri.