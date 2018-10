Quasi pronta la squadra che affiancherà Marco Bucci in qualità di commissario per la ricostruzione del ponte sul Polcevera. Lo conferma lo stesso sindaco di Genova, a margine di una conferenza stampa a palazzo San Giorgio: «Stiamo integrando ogni giorno la lista: i nomi li abbiamo e li stiamo inviando a Roma. La squadra è quasi pronta, ma non ancora ufficialmente: aspetto la conversione in legge del decreto».

Secondo Bucci, all’interno del team ci saranno «persone che non provengono dal mondo della pubblica amministrazione, persone in quiescenza, più dirigenti rispetto a quelli previsti dal decreto. Ma sui nomi non posso parlare».