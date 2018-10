Iren è la 25esima azienda del comparto industriale italiano per fatturato. Il contributo al pil nazionale da parte del gruppo è pari a 2,3 miliardi euro. Sono dati contenuti nella ricerca di The European House-Ambrosetti sul contributo del Gruppo Iren alla creazione di valore per i territori e nelle città.

I ricavi (+9,3% nel triennio 2015-17) e gli investimenti (+36,6% nel periodo 2014-17) crescono più della media nazionale. Il titolo è cresciuto in Borsa del 93% negli ultimi 5 anni. Nelle reti idriche gestite da Iren le perdite sono inferiori di 9 punti percentuali rispetto alla media nazionale. Iren ha attivato 25mila posti di lavoro in Italia.

The European House- Ambrosetti in collaborazione con Iren ha organizzato l’incontro “Orientati al futuro. Strategie di sviluppo e valorizzazione dei territori” cui hanno partecipato, tra gli altri, Carlo Ratti Director del Mit Senseable City Lab, il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, Valerio De Molli managing partner e ceo di The European House – Ambrosetti, Luca Vecchi, sindaco di Reggio Emilia, Paolo Peveraro, Ettore Rocchi e Massimiliano Bianco, rispettivamente presidente, vice presidente e ad del gruppo Iren.