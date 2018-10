Dal 6 novembre e per ogni martedì di novembre, torna in piazza Galileo Ferraris a Genova (nel circolo Floris), il “Punto Genova Digitale” lanciato un anno fa da Open Genova nei quartieri del Municipio Bassa Val Bisagno.

L’orario di apertura è dalle 15 alle 18. Occorre però prenotarsi al numero 010.85.68.111 per ottenere 30 minuti di supporto sul problema o tema richiesto. Tutto gratuitamente.

Cosa si può chiedere? Un aiuto per navigare in internet o usare meglio lo smartphone, consultare i servizi ai cittadini del Comune (demografici, sport, tasse e tributi, iscrizioni a scuola, eccetera), conoscere i siti tematici (Polizia Municipale, Visit Genova, Informagiovani, e così via), scoprire le principali app per smartphone utilizzabili in città come per esempio Toorna, la web app realizzata dall’associazione tRiciclo con Open Genova, Amiu, Comune per favorire il riutilizzo di indumenti, giochi e oggetti per bambini o fare richieste specifiche da esporre al momento della prenotazione. Non si effettuano riparazioni.

Il servizio è interamente offerto da Open Genova ed è aperto a tutta la cittadinanza fino a esaurimento dei posti disponibili.

Calendario completo

martedì 6 dalle ore 15 alle 18

martedì 13 dalle ore 15 alle 18

martedì 20 dalle ore 15 alle 18

martedì 27 dalle ore 15 alle 18