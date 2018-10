Al via il nuovo recruiting di Poste italiane per selezionare, anche in Liguria, postini che saranno assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, a partire da dicembre 2018. L’assegnazione sarà individuata nell’ambito delle aree territoriali indicate, in base alle esigenze aziendali.

I requisiti: diploma di scuola media superiore con votazione minima 70/100 o diploma di laurea, anche triennale, con votazione minima 102/110 (non saranno prese in considerazione candidature prive del voto del titolo di studio). Patente di guida in corso di validità per la guida del moto-mezzo aziendale. Certificato medico di idoneità generica al lavoro rilasciato dalla Asl di appartenenza o dal proprio medico curante (con indicazione sullo stesso certificato del numero di registrazione del medico presso la propria Asl di appartenenza). Non sono richieste conoscenze specialistiche.

L’offerta lavorativa è di un contratto a tempo determinato a decorrere da dicembre 2018, in relazione alle specifiche esigenze aziendali sia in termini numerici che di durata. La candidatura deve essere presentata entro il 18 novembre 2018.