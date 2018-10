Oggi alle 10.30 un treno gestito dalla Ignazio Messina & C. è stato il primo convoglio merci a transitare sulla linea ferroviaria riaperta dopo il crollo di Ponte Morandi, riaprendo ufficialmente il collegamento ferroviario fra il porto di Genova e il Centro-Nord Italia.

Il treno è partito con un carico di 40 container dal terminal di Dinazzano (Reggio Emilia) per arrivare al terminal portuale IMT – Intermodal Marine Terminal del Gruppo Messina e ha percorso la linea ferroviaria sommergibile, lungo la Val Polcevera, che collega la rete ferroviaria nazionale con il bacino di Sampierdarena del porto di Genova.

«L’arrivo di questo treno – dichiara Ignazio Messina, amministratore delegato dell’omonima società – segna una svolta importantissima perché ridà certezza alla competitività del porto di Genova. Non va inoltre dimenticato l’impatto positivo che la conseguente diminuzione di camion sulle strade avrà sulla viabilità cittadina. Ringraziamo tantissimo le istituzioni genovesi, Rfi e il viceministro Rixi per tutto il lavoro svolto e l’efficienza dimostrata in un momento così critico».