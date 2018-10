Nel Mdc Terminal di Marina di Carrara, che da poco tempo insiste su parte delle banchine Chiesa e Taliercio dopo la vincita di una gara da parte della Dario Perioli spa, è arrivata la motonave New CAP della Sahel Line che, a partire da oggi, collegherà con un servizio di linea regolare, ogni 10 giorni, il porto di Carrara con i porti tunisini di Sousse e Sfax.

Le operazioni di sbarco e imbarco di granulato, marmo, tubi e contenitori sono cominciate ieri alle 8 e termineranno oggi alle 18.

«C’è voluto un po’ di tempo per riordinare gli spazi presi in concessione, ma ora inizia davvero la fase operativa per il nuovo terminal − ha dichiarato la presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, Carla Roncallo − A questo nuovo servizio per la Tunisia, si aggiungerà a breve anche quello per l’Algeria, che renderà il nostro scalo sempre più presente sul mercato internazionale. Credo inoltre che si possano aprire ulteriori interessanti scenari per il nostro porto e per il territorio che lo ospita».

Michele Giromini, ad della Dario Perioli spa spiega: «L’inizio delle attività del nuovo terminal sta procedendo secondo i piani e gli obiettivi prefissati nel business plan. A Carrara c’è voglia di crescere, di migliorare, di innovare e di sviluppare i traffici e il nostro gruppo si adopererà al massimo per divenire un attore importante per l’economia del territorio».