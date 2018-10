Risorse per l’emergenza Ponte Morandi sono previste anche con la prossima manovra finanziaria. Nella bozza di legge di bilancio datata 23 ottobre, 6 articoli sono dedicati alle “esigenze emergenziali”, dal terremoto dell’ Emilia a quello del centro Italia, a Genova.

Per il capoluogo ligure sono stanziati 50 milioni l’ anno per il 2019 e il 2020 per la proroga della Zona Franca Urbana, 80 milioni l’ anno per il 2019 e il 2020 per ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori, mentre altri 50 milioni l’ anno per il 2019, 2020, 2021 e 2022 sono riconosciuti all’ Autorità di sistema portuale del mar ligure occidentale.