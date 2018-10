Sono stati approvati tutti e 41 gli ordini del giorno presentati dai partiti di maggioranza e di opposizione nel corso della discussione in consiglio comunale sul Decreto Genova. Obiettivo dei documenti, esprimere le esigenze del territorio in vista della discussione in Parlamento del dl pubblicato in gazzetta ufficiale.

Tra i temi toccati la richiesta dell’ inserimenti di fondi certi per il Terzo Valico, la velocizzazione delle opere per migliorare la viabilità e per l’ efficientamento dei servizi di trasporto pubblico, maggiori risorse per il porto rispetto ai 30 milioni

previsti.

Intanto sono stati stanziati dal governo 19 milioni per gli interventi urgenti nella zona colpita dal disastro. Si tratta della prima parte dei 33 milioni di finanziamento previsti dal Dipartimento di Protezione civile della presidenza del consiglio per far fronte all’emergenza di Genova.