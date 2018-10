Cgil Cisl Uil Genova e Liguria condividono le motivazioni della manifestazione di protesta indetta dagli abitanti della Valpolcevera per l’8 ottobre. L’iniziativa è stata decisa per chiedere la riapertura delle strade di sponda e la costruzione del nuovo ponte e difendere i posti di lavoro della Valpolcevera compromessi dal crollo di Ponte Morandi. L’appuntamento è per le 9 all’uscita della metropolitana di Palazzo San Giorgio. Un corteo sfilerà fino alla sede della Regione in piazza De Ferrari e arriverà davanti alla prefettura.

«Abbiamo appreso – si legge in una nota stampa sottoscritta dalle tre organizzazioni sindacali – della manifestazione indetta dagli abitanti della Valpolcevera per lunedì 8 ottobre. Fermo restando il percorso che abbiamo intrapreso con altre associazioni, ordini professionali e Camera di commercio finalizzato a promuovere iniziative per modificare il decreto presentato dal governo, esprimiamo la nostra condivisione dei temi sollevati dai cittadini».