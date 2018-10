Sarà aperto domani il percorso che dal casello dell’Aeroporto consentirà ai mezzi pesanti di arrivare alla rotonda per imboccare via della Superba senza dover immettersi in via Siffredi. Un ulteriore passo avanti per liberare Sestri Ponente dalla morsa del traffico, almeno quello pesante.

Lo ha detto il sindaco Marco Bucci durante la conferenza stampa in cui Msc ha confermato l’impegno su Genova e diffuso ottimismo grazie anche alle misure rapide messe in campo dalle autorità cittadine per non far scappare gli armatori dal porto di Genova.

«Via Trenta giugno 1960 – assicura Bucci – sarà aperta nel week end. Ieri sono stati montati nuovi sistemi di sorveglianza sul ponte. Domani sera avremo l’orario preciso».

Buone notizie anche per gli sfollati: «Sabato alle 18 avremo un’assemblea in cui comunicheremo gli orari per gli ingressi nelle case per poter portare via gli oggetti, sarà molto probabilmente il 18 e il 19 ottobre».

Altro step fondamentale per alleggerire la viabilità sarà l’apertura del collegamento diretto tra la strada Guido Rossa e il casello di Genova Aeroporto, il cosiddetto lotto 10. Nei fine settimana del 20 e 21 ottobre e del 27-28 ottobre dovrà essere chiusa via Siffredi in orario notturno (con possibile proroga mattutina) per poter consentire il montaggio del cavalcavia e rispettare la consegna di fine novembre per aprire la marcia a doppio senso.