La tecnologia unmanned, cioè a pilotaggio remoto, di Leonardo è protagonista del “Free Thinking Workshop”, tre giorni di lavori che si è tenuta alla Fondazione Ansaldo a Genova. I manager di Leonardo intervenuti al workshop hanno messo a fattor comune idee e contenuti condividendo gli spunti generati dalle sessioni di lavoro per alimentare il processo di consolidamento della visione strategica di gruppo sul settore.

L’incontro è stato organizzato da Leonardo in collaborazione con la “Fondazione Ricerca & Imprenditorialità” (FR&I) che ne ha supportato l’impianto metodologico mettendo a frutto la propria esperienza e il proprio network per facilitare i processi di innovazione. «Il workshop di Genova è stato l’occasione di confronto per effettuare un’analisi dello scenario attuale e focalizzarci sulle opportunità prospettiche del settore unmanned così da affrontare coesi le sfide future in uno dei segmenti di mercato a maggiore valore aggiunto e dove Leonardo è riconosciuto leader a livello internazionale», afferma Laurent Sissmann, Responsabile Unità Organizzativa Sistemi Unmanned di Leonardo.

«Forti dei successi ottenuti nella sperimentazione della nostra tecnologia unmanned, durante il Free Thinking Workshop abbiamo individuato le azioni per consolidare il posizionamento di Leonardo come key player internazionale nello sviluppo di capacità integrate, prodotti e servizi a pilotaggio remoto», aggiunge Sissmann.

Leonardo è tra i principali attori del mercato nello sviluppo della tecnologia unmanned, settore che, secondo stime di mercato, genererà ricavi su scala mondiale per quasi 180 miliardi di euro nei prossimi 10 anni. La tecnologia unmanned di Leonardo, sviluppata per impiego duale, comprende soluzioni puramente automatiche, in grado di reagire a stimoli prefissati in modo prestabilito e quindi prevedibile, sino ad arrivare a sistemi autonomi che adattano le proprie azioni alle mutevoli caratteristiche dell’ambiente operativo, anche attraverso un processo di apprendimento continuo, riducendo così progressivamente la necessità dell’intervento diretto dell’uomo.

Seguendo questa frontiera evolutiva, Leonardo sviluppa sistemi e piattaforme utilizzabili nei propri vari ambiti di business, da quello terrestre a quello aereo con i droni delle classi Uav (Unmanned Aerial Vehicle), Male (Medium Altitude Long Endurance Remotely Piloted Aircraft), Ucav (Unmanned Combat Air Vehicle) e Ruas (Rotary Unmanned Air System), da quello subacqueo fino a quello spaziale, dai satelliti alla robotica per missioni extra planetarie.