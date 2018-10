Aperto ieri il cantiere per il nuovo ponte di Rocchetta di Vara nello spezzino lungo la strada provinciale 7 sul torrente Gravegnola, che sostituirà quello crollato durante l’ alluvione del 2011.

I lavori sono stati finanziati da Regione Liguria con 1,2 milioni di euro provenienti dai fondi della Protezione Civile; con apposito protocollo di intesa la Provincia della Spezia è stata incaricata della gara di appalto e della realizzazione dell’opera. I lavori si concluderanno a maggio del 2019.

La nuova struttura, che sostituirà il ponte bailey costruito subito dopo l’alluvione, sarà costituita da un ponte a impalcato misto in acciaio-calcestruzzo a campata singola di luce pari a 27,5 metri. La strada sarà costituita da due corsie, una per senso di marcia, di lunghezza pari a 3,25 metri affiancata da due banchine di larghezza pari a un metro. La sezione stradale sarà completata da due cordoli porta barriera di sicurezza laterali, in cui è previsto un passaggio pedonale di 1 metro.