Nexive, operatore privato del mercato postale nazionale, apre un nuovo punto di giacenza a Genova, in piazza Petrella 6, nella cartoleria “Punto & Virgola”.

Nexive ha deciso di rafforzare ulteriormente la propria presenza in città per agevolare i cittadini che risiedono nelle zone intorno al fiume Polcevera, incrementando la propria capillarità sul territorio e migliorando la qualità dei servizi per la comunità locale. I genovesi possono ora ritirare raccomandate e pacchi in cartoleria oltre che nel punto situato nella zona di Cornigliano.

«Ci è sembrato doveroso in un momento di difficoltà come questo per la città di Genova, dare il nostro contributo e mettere a disposizione dei genovesi un nuovo punto di giacenza per garantire un servizio postale capillare ed efficiente. Operiamo in Liguria da oltre 10 anni e continueremo a essere al servizio della città per offrire performance sempre migliori e soddisfare al meglio aziende e cittadini», dichiara Luciano Traja, amministratore delegato di Nexive.

Punto & Virgola si aggiunge ai 12 punti tra filiali dirette, indirette e retail point già presenti in città che hanno movimentato nei primi otto mesi del 2018 un volume pari a 120 mila buste e pacchi. Nexive in Liguria raggiunge l’85,7% delle famiglie è presente con un totale di oltre 30 punti, movimentando un volume di 224 mila buste e pacchi dall’inizio del 2018.