Nasce oggi a Genova il primo incubatore di politiche pubbliche in Italia, Fei-Forum Economia Innovazione, progetto no-profit il cui obiettivo è individuare soluzioni amministrative basate su criteri di efficienza, trasparenza e innovazione, applicando alla pa le logiche del mondo dell’innovazione.

L’idea è nata da Elisa Serafini, ex assessore al Comune di Genova, con esperienza in startup come Uber e Talent Garden, oggi presidente di Fei: «Nel mondo delle imprese – spiega Serafini – esistono, da sempre, soggetti che si occupano di accompagnare le nuove società verso la realizzazione dei propri obiettivi, con finanziamenti e trasferimento di know-how. Quello che vogliamo fare è replicare la stessa esperienza, in ambito pubblico».

L’incubatore si occuperà di identificare soluzioni a problemi amministrativi che riguardano indistintamente i Comuni italiani, dal come sostenere e rivoluzionare gli enti no profit, per esempio teatri o scuole comunali, a come attrarre capitali privati a sostegno dei progetti delle amministrazioni, fino a come innovare e rendere più efficienti i processi nella pa.

Con l’aiuto dei suoi ricercatori Fei produrrà veri e propri documenti amministrativi “modello” (es: una delibera di giunta, una proposta al consiglio comunale), indirizzi di project management, paper e video che spieghino problemi, soluzioni e opportunità.

Il Forum lavorerà anche con imprese private, manager e imprenditori, per creare sinergie e progetti di pubblica utilità all’interno di soggetti partecipati da Comuni e Regioni.

Uno dei primi progetti lanciati dal Forum coinvolgerà società private disponibili a “prestare” i propri manager a enti no profit (musei, fondazioni, scuole), per alcuni giorni al mese. Lo scopo è portare contaminazione e innovazione all’interno di sistemi tipicamente chiusi e non sempre orientati al cambiamento. Anche questo modello ricalca una tradizione presente nel mondo startup, ovvero quella dei “Business angels”, generalmente manager con una solida esperienza che scelgono di prendersi cura di società più giovani.

Forum economia innovazione è un progetto trasversale, sostenuto da amministratori pubblici, innovatori, membri della società civile. Non ha caratterizzazione partitica e coinvolge all’interno del consiglio direttivo esponenti bipartisan come l’ex sottosegretario al governo Renzi Sandro Gozi, e il deputato di Forza Italia Alessandro Cattaneo, già sindaco di Pavia. Vicepresidente è Giancarlo Vinacci, manager di banca e assessore allo Sviluppo Economico al Comune di Genova. Coinvolti anche Giacomo Mannheimer, research fellow dell’Istituto Bruno Leoni, Lorenzo Infantino, economista, Rosamaria Bitetti e Lorenzo Castellani, entrambi ricercatori in ambito politiche pubbliche presso la Luiss Guido Carli. Tesoriere dell’istituto, Federico Diomeda, commercialista e già presidente dell’ European federation of accountants and auditors for SMEs. Come segretario è stato indicato Diego Zarneri, esperto in relazioni istituzionali.

Partner dell’iniziativa sono l’Istituto Bruno Leoni, storico think tank diretto da Alberto Mingardi, e l’Associazione nazionale giovani innovatori, presieduta da Gabriele Ferrieri.