«Abbiamo 700 fornitori qualificati, di cui 103 liguri, 80 i genovesi. Qui abbiamo una filiera tecnologica che dobbiamo valorizzare e comunicare. Noi giriamo sempre il mondo per lavoro, ma competenze come quelle genovesi, se ne trovano poche».Lo ha dichiarato Danilo Moresco, hub manager Southern Europe – Power generation & water di Abb, nel corso della prima tavola rotonda degli Stati generali dell’economia di Genova.

«Collaboriamo – ha aggiunto Moresco – con moltissime realtà nazionali e internazionali che vivono su questo territorio e che ci credono. È il caso di Ansaldo Energia, con cui lavoriamo a un progetto, insieme a Terna, per la stabilizzazione della rete elettrica. Lavoriamo con Iren sulla mobilità sostenibile e con Erg, per il parco elettrico di Terni. Viviamo di autostrade digitali ogni giorno e anche quest’anno andremo a investire il 5% dei nostri fatturati in ricerca e nelle infrastrutture. Come la sala controllo che abbiamo inaugurato a Sestri Ponente lo scorso 21 febbraio, che ci serve per monitorare 700 impianti in giro per il mondo, o quella che abbiamo in porto, da dove controlliamo circa 700 navi. Sono sistemi che allontanano i nostri dipendenti dal traffico, ma anche dal pericolo, come è accaduto recentemente in Zimbabwe, dove, dopo il colpo di Stato, abbiamo richiamato i nostri tre dipendenti, monitorando così la situazione da Sestri Ponente».