Sono in corso anche in Liguria gli interventi di FS Italiane per garantire i collegamenti a Levante, fra Recco e Nervi, e a Ponente, fra Albenga e Loano, a seguito dei fenomeni atmosferici eccezionali che stanno interessando la zona. Secondo quanto comunica una nota aziendale, la mobilità nella regione è garantita, seppur con limitazioni, mentre proseguono gli interventi dei tecnici di Rfi per liberare la sede ferroviaria dai detriti e ripristinare la regolare circolazione ferroviaria.

Sono in fase di riprogrammazione i collegamenti fra Sestri e Savona con un treno ogni ora; quelli fino a Loano/Finale Ligure con treni a cadenza ogni 30 minuti e con cadenza oraria fino a Taggia Arma. Permane l’interruzione programmata fra Taggia e Ventimiglia. Garantito il 70% dei collegamenti InterCity e Frecce da e per la Liguria.

In tutta Italia sono oltre 2 mila i ferrovieri che, in aggiunta ai colleghi già in servizio, sono impegnati senza sosta da ieri per l’emergenza maltempo che sta colpendo l’Italia. Per garantire l’assistenza a tutti i viaggiatori è stato inoltre attivato il numero verde gratuito 800 89 20 21 su tutto il territorio nazionale. Sul sito web trenitalia.com è presente una pagina dedicata al maltempo, fino a cessata emergenza, con tutte le informazioni utili per la mobilità ferroviaria.