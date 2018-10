È arrivata la lettera di convocazione per la riunione al Mise sullo stabilimento Ilva di Genova Cornigliano. L’incontro è in calendario per mercoledì 7 novembre.

L’assemblea dei lavoratori, iniziata questa mattina alle sette davanti allo stabilimento di Cornigliano, ha deciso di sospendere lo sciopero dalle 8 e di non fare il corteo in città.