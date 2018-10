Il ministero della Difesa portoghese ha scelto l’AW119Kx di Leonardo come suo nuovo elicottero multiruolo.



Il contratto, del valore di oltre 20 milioni di euro, prevede la fornitura di cinque elicotteri all’Aeronautica militare portoghese, con la possibilità di opzioni per ulteriori due esemplari. Le consegne saranno avviate alla fine del 2018 dallo stabilimento di Philadelphia negli Usa e saranno completate all’inizio del 2020.

Gli AW119Kx saranno impiegati per diversi compiti operativi tra cui addestramento, evacuazione medica, trasporto truppe e ricerca e soccorso in mare a corto raggio, con la possibilità di essere utilizzati anche per missioni antincendio.

Questo contratto, sottolinea una nota di Leonardo, rafforza ulteriormente la lunga collaborazione tra il gruppo italiano e il ministero della Difesa portoghese in campo elicotteristico dopo la fornitura degli AW101 utilizzati dall’Aeronautica militare per compiti di ricerca e soccorso a lungo raggio, utility, recupero di personale e protezione delle attivita’ di pesca, e dei Super Lynx impiegati dalla Marina per missioni navali e attualmente sottoposti ad ammodernamento