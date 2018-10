È stata costituita alla Spezia Laghezza spa. Alla nuova spa potrebbe in futuro unirsi AL Logistics.

«Rinunciare a un brand come quello di Ratti & Laghezza, presente sul mercato da oltre quarant’anni – dichiara il presidente Alessandro Laghezza – sarebbe pura follia, se dietro a questa operazione di rebranding e quindi alla nascita di Laghezza spa non esistesse una profonda mutazione di vision, di prospettive, di collocazione geografica e di progettualità. Tutto questo, per un gruppo che solo cinque anni fa contava su tre filiali in Italia e che è oggi presente su tutto il territorio nazionale con oltre 20 uffici operativi, è realtà concreta e nulla di puramente estetico».

Alessandro Laghezza sottolinea come all’origine della scelta si collochi una precisa volontà di affermazione di un gruppo nazionale, con funzioni leader sul mercato delle operazioni doganali, di trasporti terrestri e della logistica di magazzino. E non casualmente l’annuncio della nascita di Laghezza spa coincide con l’apertura di una nuova sede all’Interporto di Prato.

Il Gruppo Laghezza ha ampliato la sua rete attraverso la recente apertura di sedi, come Napoli, Venezia, Ancona, Salerno, Malpensa e nei principali nodi logistici del Paese. Attualmente il gruppo conta su un fatturato complessivo di oltre 30 milioni di euro, e occupa 150 addetti diretti, per un totale di 250 complessivi anche in relazione alle attività in forte crescita, nel settore del trasporto.

«Anche il mercato italiano della logistica – conclude Laghezza – si è polarizzato su grandi concentrazioni internazionali e su nodi strategici. Solo una crescita strutturale ma anche professionale poteva e può affermare un ruolo di servizio importante e irrinunciabile come quello svolto dal nostro gruppo. Resta inalterata la vocazione di mettere la nostra professionalità al servizio degli spedizionieri internazionali intervenendo in funzioni chiave della catena logistica quali le operazioni doganali e le attività connesse».