«Un anno fa abbiamo inoltrato alla Regione Liguria la richiesta di risorse per la sede del nuovo Campus all’ex ospedale Falcomatà – annuncia il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – ed è notizia di oggi che sono in arrivo i 918 mila euro necessari per il completamento dei lavori. Un grande lavoro di squadra fra il Miur, la Regione Liguria e il Comune della Spezia ha permesso in tempi rapidi di avere disponibili queste risorse utili agli interventi che non interessano soltanto la sede del nuovo Campus ma anche i laboratori per le attività didattiche e di ricerca e l’acquisto di arredi e attrezzature. A giorni sarà indetta una conferenza stampa per illustrare nel dettaglio gli interventi da realizzare ma a oggi mi preme ribadire quanto fondamentale sia per il futuro della nostra città continuare a investire sull’istruzione e sul potenziamento del nostro Polo: finalmente siamo sempre più vicini a concretizzare quello che finora era rimasto solo sospeso tra sogni e promesse».