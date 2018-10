Il Comune della Spezia ha indetto un avviso pubblico per acquisire manifestazioni di interesse rivolte all’acquisto di terreni e immobili di proprietà comunale, per individuare acquirenti con cui procedere alla vendita.

«La scelta di indire l’avviso pubblico – spiega l’assessore al demanio e alla pianificazione territoriale Anna Maria Sorrentino – nasce a seguito delle moltissime istanze di acquisto da parte di molti cittadini che si rivolgono al mio assessorato per avere informazioni su terreni immobili o aree anche di modesta consistenza. Si tratta in particolar modo di terreni e o immobili che insistono in ambito urbano ed extraurbano non utilizzati a fini istituzionali e che non possiedono interesse pubblico di qualsiasi genere. Attraverso la vendita, però, potrebbero essere riqualificati e utilizzati in modo da contribuire anche al miglioramento e al decoro delle aree interessate».

Sul portale del Comune è disponibile una cartografia in cui è possibile visualizzare il totale delle proprietà comunali. A seguito della presentazione della domanda da parte degli interessati, il Comune, nel caso in cui il terreno/immobile richiesto presenti le caratteristiche dell’alienabilità, in quanto non utilizzato a fini istituzionali o privo del requisito dell’interesse pubblico, procederà alla stima del bene e, in seguito, all’accettazione da parte del richiedente e alla sua alienazione mediante atto notarile a carico dello stesso acquirente. Nel caso di più richieste relative allo stesso bene, sarà indetta una procedura di gara.

I beni immobili saranno venduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come fino a oggi goduti e posseduti dal Comune della Spezia, comprese le adiacenze e pertinenze, azioni e ragioni, servitù attive e passive.

A carico dell’aggiudicatario restano eventuali pratiche di frazionamento catastale e accatastamento, oltre alle spese e gli oneri relativi al rogito notarile.

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata entro le 12 del 15 dicembre 2018, tramite Pec al seguente indirizzo: protocollo.comune.laspezia@legalmail.it. Il bando, il modello di domanda e la cartografia possono essere consultati e scaricati sul sito.