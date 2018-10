Il vicepremier e ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio ieri nel corso di una telefonata con il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, facendo il punto sui caso Ilva e Piaggio, per quanto riguarda l’ingresso del gruppo ArcelorMittal nella acciaieria genovese ha dato piena disponibilità a convocare al Mise nei prossimi giorni un tavolo tecnico per concordare un monitoraggio che possa affiancare la Società di Cornigliano alla struttura commissariale e fornire un’ulteriore garanzia, entro il termine previsto dagli accordi siglati il 6 settembre scorso, circa la piena occupazione di tutta la forza lavoro impegnata nello stabilimento.

La data della riunione tavolo sarà concordata tra le strutture di Regione e del Mise nelle prossime ore, saranno coinvolte anche le organizzazioni sindacali firmatarie degli accordi.

Per quanto riguarda le prospettive industriali di Piaggio, il ministro ha assicurato la volontà del governo di sostenere i programmi di sviluppo dell’azienda e i livelli occupazionali di un’area già dichiarata di crisi, riservandosi di aggiornare le istituzioni locali circa gli sviluppi dei dossier e delle trattative in corso in queste ore.