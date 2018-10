La rappresentanza sindacale unitaria dei lavoratori Ilva ha dato appuntamento lunedì 29 ottobre a tutti i lavoratori alle 5,30 fuori dalla portineria, per decidere le iniziative di lotta.

La decisione arriva dopo che una comunicazione dell’azienda ha lasciato intendere che dal 29 ottobre 2018 arriveranno le lettere di distacco e verranno pubblicate su portale MyIlva nella pagina personale di ciascun lavoratore.

“Nei giorni scorsi – si legge in una nota – sono state proposte delle riduzioni di personale senza innovazioni tecnologiche nei reparti movimento ferroviario, linee di taglio ed elettrolitica, dopo le quali è stata aperta la procedura di raffreddamento”.

Nell’ultima riunione del collegio di vigilanza in prefettura – riferiscono i sindacati – le organizzazioni sindacali hanno chiesto un incontro col ministero dello Sviluppo economico per definire compiti della futura Società di Cornigliano, essendoci un impegno tra Am Investco e Ilva. in un contratto privato del 14 settembre 2018.

“Non ci faremo dividere tra lavoratori dentro e fuori dallo stabilimento prima che ci sia un quadro chiaro per tutti. Le condizioni di passaggio da una società all’altra vanno definite chiaramente a Genova in base all’accordo di programma, come abbiamo ripetutamente chiesto”.