Sciopero a oltranza annunciato dalla Fiom all’Ilva di Cornigliano in attesa della data della convocazione dell’incontro al Mise promesso ieri al governatore Giovanni Toti dal vicepresidente del consiglio Luigi Di Maio. Nell’incontro si affronterà il tema del futuro dei dipendenti dello stabilimento genovese che saranno fuori del gruppo.

I lavoratori di Cornigliano hanno già iniziato uno sciopero di 24 ore questa mattina alle 5.30. Se non arriverà la convocazione per tempo, domani prolungheranno lo sciopero a oltranza e andranno in corteo.

Per oggi alle 15 all’Ilva di Genova è atteso, per un incontro con i lavoratori in assemblea, l’ex numero uno della Fiom Maurizio Landini.