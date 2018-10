Ilva: Fiom Genova, pronti a occupare fabbrica senza chiarimenti su accordo programma

Fiom Cgil Genova è pronta a organizzare manifestazioni di protesta e a occupare l'Ilva di Cornigliano se a breve non verrà convocato in prefettura il tavolo per verificare l' applicazione dell' accordo di programma sul sito di Genova