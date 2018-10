Esperimento positivo per il servizio Goa Airport Shuttle, il bus Euro 6 che durante l’estate e fino al 30 settembre ha collegato la Riviera di Levante allo scalo aeroportuale Cristoforo Colombo di Genova. I due capolinea del servizio erano Portofino e l’aeroporto Cristoforo Colombo: una tratta che viene percorsa in poco più di un’ora.

I dati raccolti dall’ufficio statistica di Atp Esercizio confermano il gradimento del servizio da parte dei passeggeri e un totale di 1.635 persone trasportate.

Il dettaglio è consultabile qui

Soddisfacente il servizio anche dal punto di vista qualitativo: non si sono verificati ritardi o disservizi, nonostante le criticità autostradali. Non è un caso che la soddisfazione espressa dai viaggiatori sia stata elevata e non si sono segnalate lamentele o proteste.