Parte da Genova la prima edizione del concorso nazionale di ricerca culinaria “Ricette Evo”, che ha come tema la valorizzazione dell’olio extra vergine di oliva italiano quale ingrediente primario a tavola e in cucina. Il primo appuntamento è per giovedì 18 ottobre, alle 11, nell’auditorium di Villa Sauli (via Prà 70).

La competizione, riservata ai giovani talenti delle classi quarte e quinte delle scuole alberghiere statali di tutta Italia, è promossa dall’istituto “Nino Bergese” di Genova insieme all’Istituto “Bonaldo Stringher” di Udine, in collaborazione con l’azienda “Santagata”, produttrice olearia in Liguria dal 1907.

Due le categorie in gara, “Ricette tradizionali rivisitate” e “Ricette creative di nuova concezione”, con un unico denominatore comune: l’olio extra vergine di oliva quale elemento essenziale e fortemente caratterizzante della preparazione.

«A essere premiata sarà la capacità degli studenti di selezionare, ricercare e presentare ricette in cui l’olio extra vergine di oliva non sia solamente “condimento” ma ingrediente indispensabile per la riuscita e la caratterizzazione del piatto – spiega Angelo Capizzi, preside dell’istituto Nino Bergese – Si tratta di un progetto innovativo che vede gemellate la Liguria, regione di antica tradizione olearia, con il Friuli Venezia Giulia, che ospita una delle produzioni più “estreme” da un punto di vista geografico».

Si può partecipare al concorso individualmente, per gruppi o per classi, inviando le proprie ricette entro il 30 novembre 2018 esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica ricetteevo@gmail.com. Una giuria qualificata, composta da professionisti della ristorazione e della produzione olearia, esperti in alimentazione, giornalisti e food blogger, selezionerà le ricette che verranno realizzate nel corso di una giornata evento a Udine, il 19 dicembre prossimo, presso l’istituto alberghiero “Bonaldo Stringher”.

I vincitori saranno premiati con una fornitura di olio extra vergine di oliva di alta qualità da parte dell’azienda Santagata 1907: cento litri del prelibato “oro giallo” da utilizzarsi durante le esercitazioni didattiche e i laboratori tecnico pratici dell’indirizzo “servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”. Parte integrante del premio è costituita dalla partecipazione dei vincitori all’ Olio Officina Festival (31 gennaio – 2 febbraio, palazzo delle Stelline, Milano), dove saranno presentate le ricette, nonché la pubblicazione delle stesse sulla rivista di settore Oof International Magazine e la presentazione in occasione del secondo “Forum Olio & Ristorazione” in programma per maggio a Milano.

«L’azienda Santagata, di cui rappresento la quinta generazione – dichiara Cristina Santagata – pur avendo un orientamento internazionale, ha sempre prestato attenzione al territorio di origine. Sosteniamo questo progetto perché siamo convinti sia necessario diffondere una cultura dell’olio basata sulle competenze e conoscenza di un prodotto nobile e antico come l’olio extra vergine, le cui qualità sono troppo spesso trascurate. La scuola rappresenta per noi l’ambiente ideale per diffondere questo messaggio. Gli studenti di oggi saranno gli operatori di domani, ed è su di loro che si deve investire per dare un contributo nel percorso di crescita formativa».