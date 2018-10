Dall’abbazia di San Fruttuoso al mulino di Mendatica, dal podere Case Lovara di Levanto alla necropoli romana di Albenga.

Sono 31 in totale i beni del Fai, il Fondo per l’Ambiente Italiano, aperti alle visite per le giornate Fai d’autunno, in programma il 13 e il 14 ottobre.

Nella foto di apertura la cappella San Michele di San Cipriano nell’ambito dell’iniziativa del Fai giovani Genova “Le meraviglie del genovesato: itinerario storico-artistico a San Cipriano di Serra Riccò”.

Qui l’elenco completo diviso per provincia

gfa-genova; gfa-imperia; gfa-la-spezia; gfa-savona;