Chiusura per 26 ore di via Siffredi dalle 10 di sabato 20 alle 12 di domenica 21 per consentire di montare il viadotto che sovrasterà la strada e collegherà direttamente la strada Guido Rossa con il casello di Genova Aeroporto, risolvendo, almeno in parte, la congestione del traffico su Sestri Ponente.

Si tratta di un’operazione particolarmente complessa, visto che occorreranno 4 autogru per sollevare la campata in acciaio e posarla sulle pile che sono state costruite nei giorni scorsi.

Proprio la necessità di spazi per i mezzi, obbliga l’amministrazione alla chiusura di via Siffredi in entrambi i sensi di marcia.

Ecco la viabilità alternativa: chi arriva da Levante ed è diretto a Ponente imbocca la rampa che porta al casello dell’Aeroporto e lì o prenderà l’Autostrada oppure aggirerà il casello percorrendo via Alessandro Vallebona, che consente di imboccare via Melen e immettersi nuovamente sull’Aurelia all’altezza della rotonda di via Siffredi-via Albareto. Sarà questo il percorso dei bus.