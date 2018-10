«Sulla demolizione e ricostruzione del ponte siamo nella direzione giusta, con modifiche che faciliteranno la vita al commissario e al team per arrivare a breve ad avere qualcuno che inizi a lavorare sulla demolizione e ricostruzione e per far sì che riusciamo a festeggiare il nuovo ponte entro Natale del 2019: questo è quello che ho nel cuore. Ci credo, come ho sempre creduto che anche le sfide più difficili possano essere superate quando si lavora con coscienza, con cuore e con i mezzi». Così Marco Bucci, sindaco di Genova e commissario straordinario per la ricostruzione, a margine del sopralluogo in via Porro nel primo giorno delle operazioni di recupero degli oggetti personali da parte degli sfollati.

«Le cose stanno andando nella direzione giusta anche per quanto riguarda gli emendamenti al decreto Genova in tema di rimborsi − ha aggiunto − Ci sono emendamenti che riportano le facilitazioni, i rimborsi e gli aiuti per cittadini e imprese che sono state colpite».