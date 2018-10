«Per la prima volta enti come il Comune, l’Università e la Camera di Commercio di Genova non solo decidono di creare un’agenda di iniziative, ma anche di mettersi insieme per coordinarsi su tutte le attività che riguardano l’economia del mare».

Lo ha affermato Massimo Giacchetta, vicepresidente della Camera di commercio genovese, in occasione della firma del Protocollo d’Intesa per lo sviluppo sinergico e coordinato degli eventi Blue economy, firmato oggi in apertura degli Stati generali dell’Economia di Genova, in corso nel chiostro della chiesa di San Bartolomeo di Certosa.

L’intesa viene firmata anche da Assagenti e da Genova Smart City. «Perno dell’economia genovese – commenta Giacchetta – la blue economy deve essere il filone principale della nostra attività, non solo per la Camera di commercio ma per tutto il territorio».