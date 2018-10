Luigi Attanasio è il nuovo presidente della Camera di commercio di Genova. Lo ha eletto il consiglio camerale con 26 voti su 27 presenti (1 scheda bianca). Consigliere espresso da Confindustria per il settore dei servizi alle imprese, Attanasio subentra a Paolo Odone, presidente della Camera per oltre 19 anni e rimarrà al vertice di via Garibaldi fino al termine della consiliatura, il 6 settembre del 2020.

È stato Paolo Odone a candidare alla presidenza Attanasio, seguendo l’indicazione unanime delle categorie rappresentate nel consiglio camerale.

«Quando ho accettato di concorrere all’elezione a presidente della Camera di Commercio – ha detto Attanasio nel suo discorso – a tutto pensavo tranne che a dovermi confrontare con una situazione così grave. Purtroppo un percorso di infrastrutturazione che credevamo felicemente avviato è stato drammaticamente sospeso il 14 agosto da un’emergenza più forte: la nostra stessa sopravvivenza. Io stesso ho perso un capannone sotto quel ponte e so di cosa stiamo parlando. Il nostro primo nemico è oggi il tempo, il tempo per ricostruire quel benedetto ponte e il tempo per rimetterci in marcia e per questo avrò bisogno di tutti voi. E vorrei pubblicamente ringraziare Paolo Odone, che per quasi due decenni ci ha condotto con senso del limite, con discrezione e con determinazione, da vero patriota genovese. Con lui condivido una grande passione per la storia della nostra città e chiederò il suo aiuto per valorizzarla agli occhi del mondo».

Luigi Attanasio, classe 1952, è un industriale del ramo chimico, ha iniziato nel 1974 dalla produzione di glicerina con la “Spiga Nord spa” ed è cresciuto nel tempo grazie ad attività diversificate nel campo del riciclaggio del vetro, della raccolta differenziata e delle energie alternative. Ha ricoperto numerosi incarichi in ambito Confindustria ed è stato consigliere della Camera di commercio dal 1999 al 2004, durante il primo mandato presieduto da Odone, e nuovamente da settembre 2016. È attivo anche nel settore del credito con esperienze in Filse, Confidi Liguria e Retefidi Liguria, che presiede dal 2009.