“Il cibo del futuro – produrre, distribuire, comunicare” è il titolo del convegno che si terrà mercoledì 3 ottobre, con inizio alle ore nove, al Palazzo della Borsa di Genova.

Tecnologie e new media stanno profondamente cambiando le abitudini del consumatore, in termini di scelta dei prodotti, canali di acquisto e customer experience. Nell’Anno del Cibo Italiano 2018, la Camera di Commercio di Genova e le associazioni di categoria invitano esperti di rilievo nazionale per fare il punto su alcuni dei temi di maggiore attualità del settore agroalimentare, con l’obiettivo di approfondire trend di mercato e comportamenti sociali, individuandone rischi e opportunità.

Ecco il calendario dei lavori

Ore 9 Registrazione

Ore 9.30 Apertura lavori:

Cristina Santagata, presidente di Santagata 1907

Ore 9.45 Tavola rotonda “Presente e futuro della Grande Distribuzione: come cambiano gli scenari alla luce delle nuove prospettive di comunicazione”

Lucia Bruzzone, digital manager di Sogegross

Mario Gasbarrino, presidente e amministratore delegato di Unes

Alessandro Masetti, responsabile di F&B Coop Italia

Mauro Cocchieri, industry head retail di Facebook Italia

Moderatore: Eugenio Puddu, socio Deloitte, coordinatore del progetto Why Liguria.

Tavola rotonda “Food e new media: comunicare l’innovazione. Imprese storiche che hanno innovato la tradizione”

Diego Bosoni, titolare di Cantine Lunae

Stefano Bruzzone, titolare e responsabile Acquisti Il pesto di Prà

Mattia Noberasco, amministratore delegato Noberasco

Savino Muraglia, managing director dell’Antico Frantoio Muraglia

Moderatore: Rosanna Piturru, giornalista.

Tavola rotonda “Il cibo come tradizione, identità, valore culturale ed economico”

Maurizio Sentieri, docente e saggista

Carlo Radicci, ceo di Casa Radicci

Mauro Ricciardi, chef Alla locanda dell’Angelo, 1 stella Michelin

Ivano Ricchebono, chef The Cook, 1 stella Michelin

Moderatore: Luigi Caricato, giornalista, editore di Olio Officina

Ore 12: Gara Eliminatoria di Pesto Genovese al Mortaio, valida per l’VIII Campionato Mondiale, a cura dell’Associazione Culturale Palatifini, con la partecipazione di Roberto Panizza.

Seguirà light lunch a cura di Genova Liguria Gourmet.