“I grassi, questi sconosciuti – Non capro espiatorio ma componente indispensabile per una dieta salutare” è il titolo del convegno che si terrà venerdì 12 ottobre a Genova al Palazzo della Borsa in via XX Settembre a partire dalle 9.

Il momento di riflessione è organizzato dalla Società italiana di nutrizione umana.

Luigi Caricato, il più noto oleologo italiano, nel suo intervento delle 14.30, in cui il prodotto ligure d’eccellenza verrà letto in rapporto alla sua triplice declinazione territoriale. Paola Zunin, del dipartimento di Farmacia dell’Università di Genova, si occuperà della difesa dell’olio Dop ligure, con una proiezione verso il futuro.

Per il programma completo vedi: http://www.sinu.it/public//brochure-sinu-genova-12-ottobre-(1).pdf