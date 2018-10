Altri 3 nuovi sistemi di video sorveglianza, di cui un paio con tecnologia multiottica di ultima generazione, per un totale di 11 telecamere, sono stati installati e attivati in via Guido Rossa (Strada a Mare), via Siffredi (all’altezza di piazza Savio) e lungomare Canepa (nei pressi dello svincolo di via Molteni).

Serviranno per monitorare con ulteriore precisione e puntualità i flussi veicolari e intervenire in maniera sempre più puntuale e tempestiva per ridurre il più possibile i disagi in una delle aree maggiormente interessate dall’emergenza dopo la tragedia dello scorso 14 agosto.

La progettazione e la configurazione di questi sistemi di monitoraggio sono state curate dall’ufficio Rete Cittadina della Direzione Sistemi Informativi che, su un’unica piattaforma già in possesso dell’ente, ha integrato queste nuove installazioni realizzate da Aster con le 37 telecamere dedicate al monitoraggio del traffico già in uso al Coa e le 22 del circuito Città Sicura il cui angolo di ripresa è anche funzionale al controllo della mobilità.