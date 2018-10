Fincantieri corre in Borsa sospinto dall’annuncio, venerdì sera, del contratto con la Marina statunitense per la costruzione, insieme a Lockheed Martin Corporation, di una ulteriore Littoral Combat Ship, la quindicesima del programma per le navi da combattimento della Marina americana avviato nel 2010.

Dopo tre cali consecutivi, le quotazioni recuperano il 2,9% e tornano a superare gli 1,4 euro: 1,433 intorno alle 14, in rialzo del 2,5%.