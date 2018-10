Palazzo Ducale si è trasformato in “Palazzo dell’Energia”, con la mostra organizzata da Erg per celebrare il suo ottantesimo anniversario. La mostra resterà aperta al pubblico, con ingresso libero, sabato 20 e domenica 21 ottobre.

Negli spazi del Munizioniere, la mostra “Evolving Energies” racconta le tappe salienti della storia di Erg, dal 1938 al 2018, parallelamente agli avvenimenti italiani e internazionali che hanno fatto da sfondo, caratterizzando il contesto socio-economico del Paese. Un’esperienza immersiva e multimediale che permetterà ai visitatori un viaggio nel tempo.

La mostra vivrà anche in un libro fotografico disponibile on-line sul sito Erg a partire dalla prossima settimana.

Nel porticato di Palazzo Ducale è stato allestito lo spazio di realtà virtuale in 3d “The Power of Change”, dove attraverso i visori “oculus” si possono esplorare alcuni dei siti più suggestivi nei quali sono localizzati gli impianti Erg, sorvolando la cascata delle Marmore, collegata a una delle sue centrali idroelettriche, e le campagne pugliesi e siciliane, dove sono ubicati alcuni degli impianti eolici e fotovoltaici. È possibile osservare da vicino le tecnologie che consentono di catturare la forza del vento, dell’acqua e del sole per trasformarla in energia.

Sempre nel porticato del Ducale è inoltre presente l’area Erg for Young, realizzata con il contributo di Fondazione Edoardo Garrone, Festival della Scienza e Flying Angels, dedicata ai visitatori più giovani, con laboratori e contenuti sviluppati per i ragazzi.