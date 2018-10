La votazione finale sul Dl Genova alla Camera si terrà entro le 15 di mercoledì prossimo, prima dello svolgimento del question time. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio.

L’ esame del provvedimento da parte dei deputati procederà nel pomeriggio di oggi fino alle 19, per riprendere lunedì p alle 14.30 e andare avanti, con possibile seduta notturna. Si riprende poi martedì alle 9.30 e anche in questo caso è possibile che i lavori continuino in notturna.

Oggi la commissione Bilancio della Camera ha dato il via libera al decreto ponendo sei condizioni che saranno recepite in aula in forma di emendamenti.