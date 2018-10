«Resta la perplessità sull’impostazione di base, cioè nel non affidare la ricostruzione a chi ha fatto il danno, Autostrade, ma con un bizantinismo giuridico a qualcun altro che poi dovrà recuperare i soldi, il che mi sembra un’operazione abbastanza spericolata». Lo ha detto a proposito del Dl Genova il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, a margine del Forum internazionale di Coldiretti.

«Sul decreto Genova – ha aggiunto Toti – stiamo lavorando. È stato scritto in fretta e furia nella prima versione, sta molto migliorando grazie al lavoro di tutti in Parlamento. Stiamo lavorando bene con i parlamentari, credo ci sia un clima di buona collaborazione, la scelta di Bucci come commissario alla ricostruzione, la scelta di lasciar gestire l’emergenza alla Regione, la scelta di sussumere nel decreto parti importanti della legislazione regionale come l’indennizzo agli sfollati sono tutte cose che vanno nella direzione giusta».